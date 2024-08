A tanévkezdés sok családnak okoz anyagi problémát. Mint megírtuk, idén átlagosan 25 ezer forintot hagynak a kisgyermekes családok a papír-írószer boltokban, és ez ennél jóval több, ha iskolatáskát is kell vásárolniuk. A Mátrix Közhasznú Alapítvány ezért már jóval korábban tanszergyűjtésbe fogott, az adományokból pedig szerdán 600 rászoruló kisgyermeknek osztottak csomagokat az Agórában.

Rácz Anett, az alapítvány elnöke elmondta, a tavaly novemberben szervezett csokoládégyűjtő versenyen is kaptak már tanszereket, hiszen a csapatoktól azokat is elfogadták az édesség helyett.

– Emellett a foxpostos adománygyűjtésünk során is kaptunk ilyen jellegű felajánlásokat, a nyár végén pedig több cég is szervezett dolgozói gyűjtést, melynek adományozásával bennünket bíztak meg. Tavasz óta folyamatosan osztjuk a tanszereket, kapott például száz önkormányzat is csomagokat. Összesen ötezer család tanévkezdését könnyítjük meg, ebből most hatszázan Szegeden veszik át a csomagokat – mesélte.

A résztvevőknek előzetesen kellett regisztrálniuk az adományosztásra. Mindenki kapott vízfestéket, színes ceruzát, gyurmát és csokoládét, de füzetek, tollak, iskolatáskák is voltak a szétosztott adományok között. A kisgyermekkel érkezők plüsst is választhattak. A tanszeradomány értéke gyermekenként nagyjából 4 ezer forint volt.