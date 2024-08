Az, hogy takarmány célra használnak fel légylárvákat, már nem meglepő manapság. Sokunkak még talán viszolyogtató gondolat, hogy eljön majd az az idő is, amikor emberi tányérokra is tücskök-bogarak kerülnek, de ez a jövőkép is egyre gyakrabban üti fel a fejét a sajtóhírekben, így talán már ez a lehetőség sem rendkívüli a társadalom többsége számára.

Az azonban, hogy egy légyre házi kedvencként tekintsen egy család, nem kis megdöbbenést váltott ki belőlem. Egy szemfüles olvasónk kapta lencsevégre a hirdetést, majd küldte el a fotót lapunknak, igen nagy derültséget kiváltva a kollégákban. Ágotát, a házi legyet hazavárják. Ahogy olvasónk fogalmazott, biztos etetgetik, itatgatják, becézgetik, röptetik otthon, és talán két síró kisgyerek számolja aggódó szívvel a percekkel, míg újra a családi fészek biztonságában tudhatják kedvencüket. Miközben szüleik gondosan ügyelhetnek arra, hogy véletlenül se kerüljön a lurkók keze ügyébe vagy szeme elé a Hetet egy csapásra című népi horrormese.

Megjegyezném, hogy talán nagyobb sikerrel kerülne elő a szeretett jószág, ha jutalmat is felajánlottak volna a hirdetők. Szerintem magam is fogtam volna néhány Ágotát.

Remélem, azért nem válik gyorsan trenddé széles körben a házi légy kis kedvencként tartása. Ha mégis, vélhetően sokunk retteghet majd, hogy esetleg állatkínzásért felel a bíróság előtt. Nem is beszélve szerencsétlen pókokról, akik miatt alapjaiban kellene megreformálni a bilincskészítés mesterségét.