A többnemzeti gyakorlat két helyszínen, Camp Vreloban és Camp Kellyben zajlott július végén, közel ötszáz fő bevonásával. A gyakorlat egy 1977-es háborús film címét kapta: A híd túl messze van.

A gyakorlat egyik helyszínén közelbiztosítási feladatot is végrehajtottak a katonák. Fotó: Honvédelem.hu

Mozgás- és manőverszabadság

A nagyszabású gyakorlatnak kettős célja volt, egyrészt a koszovói sajátosságokon alapuló biztonsági kihívásokra való felkészítés, amely elsősorban a mozgás- és manőverszabadság, illetve a biztonságos műveleti környezet szavatolására épül, illetve a KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj (KTRBN – KFOR Tactical Reserve Battalion) kötelékéhez júliusban csatlakozó román manőverszázad integrációjának lezárása

– írta a Honvédelem.hu.

A katonai hírportál hangsúlyozta, a KFOR kontingens gerincét jelenleg az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár 2. Gránátos Zászlóaljának állománya adja, amelynek partnerzászlóalja az aradi 191. Radu Golescu Ezredes Lövészzászlóalj. A Honvédelem.hu idézte Szent-Imrey Dávid alezredes, az MH KFOR Kontingens 30. váltásának parancsnokát, aki elmondta, a 25 éves Magyar-Román Békefenntartó Zászlóalj együttműködése azáltal csúcsosodott ki, hogy közösen vettek részt egy békefenntartó műveletben.

Minél hatékonyabban szavatolják a koszovói biztonságot

Az integráció utolsó lépése volt a gyakorlat – írta a Honvédelem.hu, hiszen a román manőverszázad missziós felkészítésének záróvizsgájaként szolgált, amely során az állomány élesben is felvonultathatta azokat a képességeket, amelyeket a teljes műveleti készültség elérését szolgáló kiképzések során sajátítottak el. A sikeres teljesítés eredményeképpen 7 év után ismét többnemzeti alapokon áll a koszovói békefenntartó erő.

A gyakorlaton részt vettek az EULEX (Európai Unió Jogállamiság Missziója Koszovóban) és az MSU (Többnemzeti Különleges Egység) erői is. – Kifejezetten jónak tartom a más szervekkel való együttműködést, s azt tapasztaljuk, hogy ez folyamatosan javul is – emelte ki Szakács Zalán főhadnagy. Az MH KFOR Kontingens Hadműveleti és Kiképzési Részleg részlegvezetője szerint a helyi erőkkel közösen végzett tervezés, illetve a közös gyakorlatok azért is fontosak, mert hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hatékonyabban szavatolják Koszovó biztonságát.