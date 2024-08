Augusztus 17-től, szombattól több Hódmezővásárhelyről induló autóbuszjárat menetrendje is módosul – közölte a Volánbusz. Változik például a 5169-es számú Hódmezővásárhely – Földeák – Óföldeák – Makó között közlekedő járat indulási ideje. A tanítási napokon 5:30-kor Makóról Hódmezővásárhelyre induló busz 5 perccel korábban, 5:25-kor halad át Óföldeákon. A munkanapokon 6:00-kor Óföldeákról Hódmezővásárhelyre közlekedő járat helyett – a tanév ideje alatt – munkanapokon a 5:45-kor induló járattal utazhatnak. A tanév tartama alatt munkanapokon 5:35-kor Hódmezővásárhelyről Óföldeákra közlekedő járat helyett az 5:25-kor induló járatot vehetik igénybe a Volánbusz utasai. Az 5004-es Szeged – Hódmezővásárhely – Mindszent – Szentes – Csongrád vonalon közlekedő autóbusz menetrendje is változik augusztus 17-től. A 4:40-kor Mindszentről Szegedre induló autóbusz hétvégén új, 5150-es vonalszámmal, rövidített útvonalon, Hódmezővásárhely, Autóbusz-állomásig közlekedik. Az 5150-as Hódmezővásárhely – Mártély – Mindszent – Szegvár – Szentes vonalon egyes járatok menetrendje is változik, ezért indulás előtt mindenképpen célszerű a Volánbusz honlapján tájékozódni.