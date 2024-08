A Lapos Beach nemcsak a tiszai strandolás szerelmeseinek lett első számú bázisa: a hatalmas, homokos part és a víz mágnesként vonzza a homokszobrászokat is. A krokodil már szinte jelképpé vált és minden évben megjelenik a belvárosi strandon, idén azonban csodálatos homokvárak is készülnek a területen. Koliger Zoltán képzőművész keze munkáját dicsérik az aprólékos tornyokkal díszített alkotások, melyek egyikén még egy krokodilfejet is felfedeztünk, amolyan vízköpőként megjelenítve a Lapos kabaláját. Hamarosan az Eiffel torony is elkészül homokból, a kivitelezést azonban hátráltatta, hogy a már meglévő várakat valaki megrongálta, így előbb azokat kell kijavítani.

A profik mellett immár amatőrök is próbálkoznak a homokvár építéssel a Laposon. Fotó: Gémes Sándor

Szombat délben azt láttuk, hogy a profi homokalkotások megihlették a strandolókat is, így egyre-másra nőnek ki a földből a vödör alakú tornyokkal díszített építmények, sőt valaki egy krokodillal is elkezdett próbálkozni. Az egykor csupán a gyerekeket szórakoztató vizes homokozás tehát Szegeden össznépi kikapcsolódássá vált, köszönhetően a menő szobrok alkotóinak. Tiszteljük tehát munkájukat, mely egyben közösségépítő és városmarketing funkciókat is ellát. A vandalizmus egyébként is hatalmas tahóság. Reméljük, erről Koliger Zoltán személyesen is meg tudta győzni a várait megrongáló személyt, akinek levélben üzente: várja a parton délután, hátha a szemébe nézve is olyan bátor lesz, mint amikor szórakozásból sok órányi munkáját tette semmissé.