– Szeged, Magyarország egyik legmelegebb városa, felismerte, hogy a a városlakók életkörülményeinek javítása érdekében ki kell alakítania egy stratégiát a városi hősziget hatás enyhítésére. Szeged Város Önkormányzata és partnersége a COOL LIFE projektben a városi hőség csökkentésének lehetőségeit kutatja, és olyan eszközöket, megoldásokat fejleszt, amik tájékoztatják, ösztönzik és segítik a lakossági és a vállalati részvételt is egy hűvösebb, élhetőbb fenntartható város kialakítására – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján a városfejlesztési alpolgármester.

Több zöldfelületre van szükség a városban. Fotó: Gémes Sándor

Nagy Sándor elmondta, hogy a város maga is egy hősziget. A városi hősziget egy olyan jelenség, amikor a városi terület hőmérséklete magasabb a környező vidéki területekhez képest. Azonban a városon belül is sok olyan helyszín van, ahol sokkal melegebb van, mint a környezetében. Ilyen a Károlyi utca 3. előtti kis tér is.

A város pályázott egy uniós projektre, amiben nyertek is pénzt arra, hogy egy mintaprogramot indítsanak. Elkészül egy weboldal és egy Facebook oldal is.

– A városi hőmérséklet csökkentése és a városlakók életkörülményeinek javítása érdekében nemcsak a közterületeken és a helyi kormányzási mechanizmusokban van szükség változtatásokra, hanem a helyi vállalkozások és lakosok ösztönzésére is szükség van a hősziget csökkentő intézkedések bevezetésére a saját beépített területeiken – tette hozzá Nagy Sándor.

Fotó: Gémes Sándor

A projektben a tervek szerint zöldítik az Anna-kút villamosmegállót, a Hajnóczy utca Nagykörút és a Jósika utca közötti szakaszát, járdazöldítés lesz a Kossuth Lajos sugárúton is, és egy iskolában is terveznek hasonlót, és a már említett Károlyi utcában is lesz átalakítás.

A projekt a LIFE programban valósul meg, ami az Európai Unió kiemelt zöld programja, ami környezetvédelmi- és éghajlat-politikai célkitűzéseket támogat.