Utolsó hetébe fordul a vakáció, ennyi maradt ugyanis már csak a diákoknak a hosszú szabadságból. Szeptember 2-án újra becsengetnek, amit szinte egyetlen fiatal sem vár egykedvűen. Vannak, akik nagyon örülnek ennek – például mert hiányoznak nekik a barátok vagy most kezdik az iskolát és izgatottak az új kihívás miatt. Többségben vannak azonban valószínűleg azok a gyerekek, akikben inkább negatív gondolatokat ébreszt, hogy be kell ülniük a padba. Ha csak bánatosak amiatt, hogy ismét dolgozatokról és házi feladat körmölésről szólnak majd a napjaik, az talán normális is lehet. Vannak azonban olyanok is, akik kifejezetten tartanak az iskolakezdéstől. Őket azonban a szülők számos egyszerű módszerrel segíthetik a hátrelévő egy hétben, hogy feloldják gyermekeikben a szorongást vagy annak jelentős részét.

Az ismeretlentől való félelem akár szorongást is okozhat a gyerekekben iskolakezdés előtt. Illusztráció: Shutterstock

Aki most készül oviba vagy iskolába, félhet az ismeretlentől

– Azokkal a gyerekekkel a legkönnyebb, akik a megszokott közegükbe térnek vissza szeptemberben és nincs semmi változás a körülményekben. Számukra könnyed rávezetés lehet az iskolakezdéshez akár csak az is, ha néhány osztálytársukkal még a szünet vége előtt találkoznak – javasolta Sziládi Hedvig Andrea diplomás business coach, ifjúsági mentor.

Azok a gyerekek azonban, akik most kezdik az óvodát, az iskolát, a felső tagozatot vagy a középiskolát, eddigi életükhöz képest jelentős változás előtt állnak. Az ismeretlentől való félelem pedig akár szorongást is okozhat náluk. – Ők nem tudják, mire számíthatnak, ha azonban ezt átbeszéljük velük, azzal sokat segítünk nekik – hívta fel a figyelmet a szakember.

Óvodások esetében érdemes körüljárni az épületet, ismerkedni vele, illetve megbeszélni a kicsivel, mit hol talál a csoportszobán vagy az épületen belül. – Fontos azt is tudatosítani velük, mikor és ki jön értük. Mivel ebben a korban az időt még nem értik a gyerekek, ezt érdemes például az étkezéshez kötni – magyarázta Sziládi Hedvig. Az általános iskolát kezdő kicsik esetében ugyanezeket célszerű átbeszélni, ott azonban számos nem várt helyzetre is érdemes felkészíteni, hiszen ezek is biztonságérzetet adnak.