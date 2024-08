A kakasszéki kilátó és a körülötte lévő létesítményt az azóta már megszűnt Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatával jöhetett létre, a Kakasszék és Orosháza közötti kerékpárút építése során kimaradt forrásból, a székkutasi önkormányzat területén.

Felújították az áprilisban lezárt kakasszéki kilátót, már nem veszélyes. Fotó: Kovács Erika

Kimaradt forrásból épült, csak erre költhették el

A 3525 méteres kerékpárút építését támogatásból fedezték, a 315 millió 795 ezer forintos beruházás 2013. elején indult, és novemberre készült el. A pihenőt is abból a pályázatból építették, 2014 végén adták át, vagyis idén már 10 éves. A kilátó parkjában padok, asztalok, fedett pihenő, biciklitároló, kuka és szalonnasütőhely is található, valamint egy minijátszótér kisvonattal, rugós állatkával és libikókával.

A kakaszéki kilátó biciklisek kedvelt helye

Amikor átadták a kakasszéki kilátót, sokan nevettek rajta, ugyan minek ez ide? Csakhogy közben, a 47-es főútvonal felújításához kapcsolódóan folytatódott az akkor még csak Kakasszékig érő kerékpárút építése is. Napjainkban már akár Szegedig is el lehet biciklizni. Ha akkora távolságra nem is mindenki vállalkozik, de az Orosháza–Székkutas, a kitartóbbak az Orosháza–Hódmezővásárhely és vissza utat sokan rendszeresen megteszik. A kerékpárosok gyakran pihennek a kakasszéki kilátónál. Székkutas önkormányzata egyébként még három kerékpáros pihenőt is épített az elmúlt években, az egyiket a Pósahalom felé vezető elágazásnál, a másikat a község határában, a harmadikat pedig a kardoskúti elágazásnál.

Áprilisban zárták le

A kakasszéki kilátót idén áprilisban lezárták. A faszerkezet vizsgálata közben ugyanis olyan időjárás okozta hibákra bukkantak, amelyek javítása nem tűrt halasztást. Azóta a kilátón a szükséges munkálatokat elvégezték, ismét fel lehet menni és végigpásztázni a sík vidéket. Onnan sajnos most jól látszik, milyen pusztítást végzett az aszály a szántóföldeken. A felújítás során a kilátó környezetét is megszépítették.