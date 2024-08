Ebben a pilisszentlászlói étteremben mindenki Katika néni nyaralásra gyűjt. De Katika néni nem elégedik ám meg a közeli Dunakanyarral, Esztergommal, vagy a Kisoroszi Szigetcsúccsal, Katika néni a Fülöp-szigetekre vágyik. Az étterem minden tekintetben a legkiválóbbak közé tartozik: a helyszín, a hely szelleme, a szerviz és természetesen az ételek mind lenyűgözőek voltak. És egy ilyen helyen hol másutt érhetné további meglepetés az embert mint a mellékhelyiségben. Ízléses csatos üvegekben gyűlik a borravaló a tábla tanúsága szerint Katika néninek, aki a mosdók takarításában megfáradt testét és szellemét egy Fülöp-szigeteken található nyugágyban szeretné pihentetni. Természetesen ezek után az újságíró is hozzájárult az egzotikus nyaraláshoz. Jó szórakozást, Katika néni!

Ötletes. Katika néni nyaralására gyűlik a pénz ebben a pilisszentlászlói kiváló étteremben. Fotó: Arany T. János

A borravaló eredete nem egyértelmű. Az egyik népszerű elképzelés szerint a borravaló az ókori Rómából származik. Az biztos, hogy a borravaló már a középkorban is létezett (az első írásos emlék 1509-ben számol be róla), az azonban vita tárgya, hogy a németek vagy az angolok alkalmazták-e először. Míg a németeknél szokás volt ugyanis, hogy a felszolgálókat is meghívják egy pohár italra, vagy legalábbis annak árára a vendégek, a tizenhetedik századi angol nők azért dobtak aprót egy dobozkába, hogy gyorsabb kiszolgálást kapjanak a pincértől.