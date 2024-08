– Megjelentek Csongrád-Csanád váregyében az utóbbi időszakban olyan kéményseprő vállalkozások, akik elvégezhetik ugyanazt a közszolgáltatást, amit a katasztrófavédelem kéményseprői. Ezek viszont csak oda mehetnek, ahova van bejelentve vállalkozás. Viszont jó tudni, hogy sokkal drágábban dolgoznak, mint a katasztrófavédelem szolgáltatói. Tételezzük fel, hogy a mi szolgáltatónk egy darab nyílt égésterű gáz vízmelegítőt kiszállással együtt 3680 forintért ellenőriz, addig a másik szolgáltató 13 800 forintot is elkérhet – mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Sokba kerülhet, ha nem figyelünk a szolgáltatóra.

Fotó: Illusztráció / Berán Dániel / MW

Kéményseprés a többszöröséért

Molnár Krisztina hozzátette, hogy ezek a szolgáltatók „lerohannak” egy-egy vármegyét. Mivel többen is vannak, nem egyszerre, hanem felváltva érkeznek.

A szóvivő szerint az egyik a probléma, hogy a fogyasztók sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy mit tehetnek meg.

– Ezek a vállalkozások nyomtatnak egy értesítőt, valamelyik részt kiemelik pirossal, hogy fontosnak tűnjön, és ezeket dobják be a postaládákba. A gyanútlan ingatlanhasználó pedig azonnal hívja őket. Találkoztunk olyannal, hogy egy vállalkozásnál egy évben kétszer is voltak. Pedig ugye a vegyestüzelésű kazánokkal fűtött ingatlanokat is elég csak évente egyszer ellenőrizni, a gázfűzéseseket pedig kétévente egyszer – mondta Molnár Krisztina.

Helyi vállalkozóval lenne a legjobb

A szóvivő szerint egyébként az lenne a legcélszerűbb, ha az ingatlan használója egy helyben ismert vállalkozástól rendelné meg a kéményseprést.

Tehát annyit érdemes tudnia mindenkinek, hogy azoknak, akik vegyes tüzeléssel, vagyis például szénnel vagy fával fűtenek, évente ellenőriztetniük kell a kéményeket, hogy ne történhessen katasztrófa. Elképzelhető, hogy csupán egy kis munkával, például a kémény újrafugázásával is meg lehet előzni a bajt, ezt pedig a kéményseprő részletesen el is mondja a tulajdonosnak.

Van, ahol kérni kell

A kéményseprés egyébként jelenleg csak a társasházaknál kötelező. Ahol gázzal fűtenek, ott kétévente, ahol szilárd tü­­zelővel, ott évente jelenik meg a kéményseprő. Kertes házaknál ez nem automatikus, ott kérni kell a seprést, ami mindenkinek ingyenes. És itt jönnek a kivételek, ahogy említettük. Tehát ahova vállalkozás van bejelentve, ott nem ingyenes a szolgáltatás.