A város Antal Imre plébánostól is elköszönt, búcsúajándékkal kedveskedtek neki. Róla azt mondta Nagy Sándor, „jó embert ismertünk meg benne, és biztos vagyok benne, hogy szereti Kisteleket, mert mi is szeretjük őt”. Az új kenyereket, amiből a jelenlévők kóstolót is kaptak, Brendan atya szentelte meg, és egész nap érdekes programok várták a Szent István térre kilátogatókat.