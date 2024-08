Nemrég írtuk meg, hogy a Szegedi Közlekedési Kft-t is elérték az internetes csalók. A városi közlekedési cég szerint a Facebook oldalt egyértelműen adathalászok csinálták. Azt írták, hogy utasaiktól és munkatársaiktól is számos bejelentés érkezett, hogy adathalászok hirdetnek kedvezményes utazási lehetőséget az SZKT nevében. Felhasználva az SZKT arculati elemeit és fényképeit, kedvezményes áron kínálnak bérletet – amelynek kizárólagos célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és bankkártyaadatait. Hozzátették, hogy ezek az oldalak kizárólag adathalászat céljából készülnek, és nincs közük a társasághoz. Kérik utasaikat, hogy jelentsék az adathalász csalásra utaló oldalakat a közösségi oldal felé, amit egyébként ők is megtettek.

Ez azonban, jó ha tudjuk, hogy nem elég. Megkerestük az ügyben a rendőrséget is. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy sem a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságra, sem pedig a Szegedi Rendőrkapitányságra nem érkezett bejelentés a nyilvánvaló csalás miatt.

Pedig mindenképpen érdemes megtenni a feljelentést a rendőrségen, hiszen ha elkapják a csalókat, van remény a kár legalább egy részének a megtérülésére. Ráadásul így elérhetjük azt, hogy legalább másokat már nem vernek át a csalók.

Az SZKT pedig természetesen kizárólag a honlapjukon megtalálható hivatalos értékesítőhelyeken, a fedélzeti, a fali és a MÁV Start jegy- és bérletautomatákból, a Mobiljegy és a MÁV JÉ utazási appokból értékesít termékeket. Az időszakos kedvezményes felhasználási feltételeit pedig kizárólag a Személyszállítási üzletszabályzatában és a honlapján, valamint a hivatalos tájékoztatásra használt közösségi oldalán teszi közzé.