A Mórahalmi járásban kezdi meg eheti körútját a kormányablakbusz.

Augusztus 21-én, szerdán reggel 8 órától 9.30-ig Öttömösön a polgármesteri hivatal és a művelődési ház közötti területen parkol le a busz. Ezt követően Pusztamérgesen a polgármesteri hivatal előtt fogadják az ügyfeleket 10.30 és 12 óra között. Ruzsára 13.30-ra érkezik meg és 16 óráig ott is marad a polgármesteri hivatal előtti téren.

Augusztus 22-én, csütörtökön reggel 8 és 9 óra között Tiszaszigeten az önkormányzat előtt várják az ügyfeleket. 9.30 és 10.30 között Újszentivánon, szintén az önkormányzat előtt lehet ügyet intézni. 12.30 és 15 óra között pedig Algyőn, a faluház parkolójában lesz ott a kormányablakbusz.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal fontos célkitűzése, hogy a közigazgatást közelebb hozza az állampolgárokhoz, és társadalmi szerepvállalása révén hozzájáruljon ahhoz, hogy könnyebbé, biztonságosabbá tegye az életüket. A hatékony közigazgatás alapelve, hogy az ügyfelek egy helyen minél több ügyüket el tudják intézni. Ezt a célt valósítja meg a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat, azaz a kormányablakbusz is, amellyel lehetővé vált, hogy a kisebb lakosságszámú településeken élő állampolgárok is helyben tudják a személyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni. A kormányablakbuszban a korábbi települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek, ezen felül pedig további – eddig csak valamely kormányablakban hozzáférhető – ügytípusok is intézhetőek. A kormányablakbusz menetrendjét a kormányhivatal honlapján is megtalálják.