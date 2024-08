A Szegedi Járás településeire megy el a következő héten a kormányablakbusz.

Fotó: Nagy Norbert / Illusztráció

A kormányablakbusz keleten kezd

Augusztus 26-án, hétfőn a Szegedtől keletre fekvő településeken lehet helyben ügyet intézni. 9.30 és 10 óra között Klárafalván, az önkormányzat előtti parkolóban, 11 és 12 óra között Ferencszálláson, a községháza előtti parkolóban, míg 13.30 és 15 óra között Kübekházán, ugyancsak az önkormányzat előtti parkolóban áll meg a kormányablakbusz.

Augusztus 27-én, kedden Dócon kezdenek az ügyintézők, a kormányablakbuszt 8 és 10 óra között a művelődési ház mögötti fedett piactéren találják meg. 11.30 és 13.30 között a szatymazi polgármesteri hivatal parkolójában várják az ügyfeleket.

Augusztus 2-án, szerdán 8 és 11 óra között Röszkén a polgármesteri hivatal előtti parkolóban, míg 12.30 és 15.30 között Domaszéken szintén a polgármesteri hivatal előtti parkolóban lesz ott a kormányablakbusz.

Ügyintézés helyben

A hatékony közigazgatás alapelve, hogy az ügyfelek egy helyen minél több ügyüket el tudják intézni. Ezt a célt valósítja meg a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat, azaz a kormányablakbusz is, amellyel lehetővé vált, hogy a kisebb lakosságszámú településeken élő állampolgárok is helyben tudják a személyes okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket elintézni. A kormányablakbuszban a korábbi települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen elérhetőek, ezen felül pedig további – eddig csak valamely kormányablakban hozzáférhető – ügytípusok is intézhetőek. A kormányablakbusz menetrendje a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal honlapján is megtalálható.