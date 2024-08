Kövegyen lényegében változatlan maradt a helyhatósági választás után a falu vezetése. Az alpolgármester magánjellegű okokból nem vállalta a megmérettetést, ám rajta kívül mindenkit újraválasztottak a régi testületből. Bizalmat kapott a községet 2006 óta vezető Galgóczkiné Krobák Mária polgármester is, méghozzá tekintélyes fölénnyel.

Úgy tűnik, az emberek elégedettek és a folytatásra szavaztak

– summázta röviden az eredményt.

A legkisebb lélekszámú vármegyei községnek csakugyan van mivel dicsekednie. A faluban minden út szilárd burkolatú, tudtak költeni járdák felújítására is, az összes középület megújult – a kultúrház épp mostanában lett kész, összesen 75 milliót költöttek rá több lépésben – és a csapadék-elvezetést is sikerült megoldani 93 millióból úgy, hogy ha szükséges, a vizet zsilipek segítségével meg is tudják fogni. Tény: sok volt a beruházás, de természetesen ahogy a legtöbb faluban, itt sem önerőből. Három évvel ezelőtt számoltunk be róla: a falu költségvetésének 11-szeresét tudta beruházásokra költeni abban az esztendőben. Galgóczkiné persze azt mondja, ez egy kiugró év volt, de azért a mostanában 33 millió forint körüli költségvetés többszörösét azóta is elnyerik mindig.

Mik a jövő feladatai?

A polgármester a járdaberuházások folytatásán kívül megemlítette például a közvilágítást. A rendszer régi, elavult, még nem led-lámpákkal, tehát költségesen működik – ha erre lesz pályázati kiírás, biztosan jelentkezni fognak. Fejleszteni, bővíteni szeretnék az egykori idősotthonból sok évvel ezelőtt kialakított, vendégházat is. Ez most a helyieken kívül osztálykiránduláson részt vevő gyerekek szálláshelye nyaranként.

Galgóczkiné úgy gondolja, Kövegy jó helyen van, közel a munkahelyet jelentő nagyvárosokhoz, ugyanakkor nyugodt, csöndes. Az elmúlt években sok fiatal költözött be olyan megürült házakba, amelyeket viszonylag olcsó volt felújítani – ezek azonban sajnos nagyjából elfogytak. Ami maradt, az nagyon romos, építkezésbe meg nem vág bele senki.

Pedig családbarát település vagyunk, igyekszünk mindent megtenni azért, hogy vonzóak legyünk az életkezdés előtt állóknak

– mondja a polgármester.