Idén az első Közéleti beszélgetések programra volt és jelenlegi polgármesterek kaptak meghívást Márk-Zay Pétertől, Hódmezővásárhely polgármesterétől. Tavaly még más volt a program, és akkor rászervezték a Boldog Gizella-díj átadójára.

A közéleti beszélgetések vendége volt Nagy Bandó András, Molnár Róbert, Dömsödi Gábor. A beszélgetést Márki-Zay Péter moderálta. Fotó: Kovács Erika

Közéleti beszélgetések ismert emberekkel

Nagy Bandó András humorista 1990 és 1991 között volt Orfű polgármestere, Dömsödi Gábor tévés személyiség a Nógrád megyei Bokor települést vezette 2003-2006 között, illetve 2011-től, 2014-ben pedig Pásztó polgármesterének választották meg, de 2018-ban feloszlatta magát a testülete, az azt követő választást pedig elvesztette. Októbertől újra a település polgármestere lesz. A harmadik vendég Molnár Róbert, Torgyán József korábbi jobb keze, 2002-től Kübekháza polgármestere volt, aki az idei választáson már nem indult. A „show-t” Nagy Bandó András és Dömsödi Gábor vitték, akik rengeteg történetet meséltek el polgármesterségük idejéből.

Futás közben figyelte meg, milyen munkákat kell elvégezni

Dömsödi Gábor beszélt arról is, hogy milyen nagy szerepe van egy közösség életében a polgármesternek. Sokkal többet tud ártani, vagy használni, mint például a nagypolitika.

Nagy Bandó András, amikor polgármester lett, végiggondolta, mit is jelent maga, a polgármester szó.

– Azt jelenti számomra, hogy a település első számú polgára, aki anyagilag már „megelőzött”, vagyis nem fog lopni, aki tiszteli a települést. Már az első falugyűlésen elmondtam, hogy mindenki szépítse a kertet, főleg a velem szemben lakó, mert mindig azt látom – mondta Nagy Bandó András, aki mindennap végigfutott a falun és közben azt is figyelte, hogy mik azok a munkák, amiket el kell végezni. Azt is elárulta, nem tett párnát a lócára, hogy aki bemegy hozzá a polgármesteri irodába, ne maradjon sokáig, „ha a töri a seggüket a pad, rövidebb idő alatt hazamennek, meg lehet rövidebb idő alatt is dumálni a dolgokat”.

Loncsos ugatására ugrottak fel a közmunkások

Dömsödi Gábor a színpadról meglátott egy hölgyet, aki Márki-Zay Péter arcképével ellátott pólót viselt, viccesen meg is jegyezte, ő ilyet soha nem ért el…