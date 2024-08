Teljesen új képviselő-testület irányítja ősztől Kübekházát, miután Molnár Róbert polgármester és minden képviselő bejelentette, nem indulnak a választáson. A voksokért tehát a helyi politikában eddig ismeretlen személyek indultak júniusban, a végeredmény szerint pedig Pungor Edit vezetésével működik majd tovább a település.

Pungor Edit lesz ősztől Kübekháza új polgármestere. Fotó: Gémes Sándor

Az adatvédelmi szakjogászként dolgozó 39 éves, egy gyermekes édesanya tősgyökeres kübekházi, annak idején a nagyszülei települtek be a faluba.

– Amikor Molnár Róbert bejelentette, hogy nem folytatja, éreztem, hogy komoly a tét, hiszen folytatni kell, amit a korábbi vezetés megkezdett. Én pedig láttam magamban az erőt ehhez – mesélte lapunknak.

Pungor Edit az első időszakban elsősorban az elért eredmények fenntartására koncentrál.

– A manufaktúra fontos állomás a településnek, hiszen turistákat tud vonzani, ami bevételt jelent a településnek. A főtér is szépen megújult, annak állapotmegóvására is oda kell figyelni, illetve talán több kiülőt is el lehet helyezni esti beszélgetésekhez – beszélt első éves terveiről az új polgármester. Hozzátette, úgy látja, az új, vele együtt 7 fős testülettel is jól együtt tud majd dolgozni, hiszen a közös célért egyfelé tudnak majd menni. Ők már most rendszeresen találkozókat szerveznek, igaz, korábbról is mindannyian ismerték már egymást.

– Megnyugtató, hogy nem negatív állományból kell újraindítani a települést, nincs veszteség – tette hozzá.

Az új polgármester hosszútávú fő célkitűzése, hogy legyen kultúrháza Kübekházának, hiszen hidegben jelenleg ennek hiányában nem tudnak rendezvényeket tartani.

– Emellett a Szegedről ide vezető közút javítása is fontos lenne, már csak az átmenő forgalom miatt is, melyre a román határ megnyitásával – amire már aláírt tervek vannak – számíthatunk – jegyezte meg.