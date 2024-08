Otthon kis nejlontáskába gyűjtöm a különböző, üdítős és ásványvizes flaskák műanyag kupakjait, és egy idő után az összejött mennyiséget a közeli gyűjtőszívben helyezem el. Szegeden, Tarjánban a Retek utcai panellakásom mögötti játszótérnél van egy ilyen alkalmatosság, mindig oda „zarándokolok el” kupakjaimmal.

Legutóbb jobban ráértem, lassabban dobáltam be azokat a többi közé, nézelődtem és felfedeztem először egy, majd több 4 centes üres műanyag flaskát, amelyek eredeti állapotukban különböző italokat tartalmaznak, a keserűtől a vodkáig. A korábbi szünet, hiány után ezek ismét megvásárolhatók, főleg kisebb maszek üzletekben, garázsboltokban. Van rájuk kereslet, amit az utcán szétdobált, padokon és üzletek kirakatainál – a Mars téren mindennapos látvány – otthagyottak is bizonyítanak. A tarjáni megoldás egy fokkal jobb, mert a fogyasztók legalább arra ügyeltek, hogy ne szennyezzék, piszkítsák be környezetüket. Igaz, nem a kupakok közé valók az üres „ampullák”, de legalább nem botlunk, rúgunk beléjük lépten-nyomon. Legközelebb a szemeteseket javaslom.

Végeztem, indultam a dolgomra, közben eszembe jutott: vajon mennyit kell inni ahhoz, hogy ezeket a kis műanyag üvegcséket valaki ne szétdobálja? Többet vagy kevesebbet, mint a szemetelőnek?