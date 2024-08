Nem vagyok nagy kávés, naponta egy-két csészével iszok, de megvagyok nélküle, igaz, az „előző életemben” nem volt ritka a négy-öt adag. Manapság vidékre utazás előtt fogyasztok egyet a Mars tér sütödés büféjénél, hosszút, tejjel vagy tejszínnel 250 forintért, a sima fekete 200-ba kerül, és elárulták, hogy nem terveznek emelést.

A tejszínhabos-fahéjas kávé 250 forint. Fotó: Imre Péter

Boltban és sörözőben

Balástyán a 100 forintos boltban 950-től 1390 forintig vehetünk negyedkilós kávét, és nem árt figyelni – nemcsak ebben az üzletben, természetesen –, mert akadnak már 225 grammos kiszerelések is. A közeli sörözőben a sima eszpresszó 290 forint, de az üzemeltető elmondta: az energiaköltségek jobban megviselik őket, mint a kávé ára.

– Luxus lesz kávézni? – tette fel a kérdést Péterné Bárkányi Tímea, a polgármesteri hivatal projektmenedzsere, mikor a témáról beszélgettünk, majd válaszolt is: – Otthon még nem, de kávézóban vagy cukrászdában már most is közel állunk ehhez – mondta. De ha a boltokat böngésszük, az önfeledt családi feketézések is veszélybe kerülhetnek: 1000 forint alatt alig kapunk 250 grammos csomagot, az 1 kilósak pedig 4000-től akár 7000-ig is terjedhetnek. Utóbbiakat már két kisteleki áruházban láttuk.

Évente emel, ha muszáj

A kisteleki buszpályaudvaron működő üzletben „mindent is” kaphatunk, kávét is természetesen. A sima 220, a tejszínes 240 forintba kerül. – Hallottam az árak elszabadulásáról, de én most nem emelek, mindig kizárólag az év elején szoktam, minimális összeggel, ha nagyon muszáj – mondta a tulajdonos, Borbola Beáta Beatrix. Megjegyezte, ha 300, főleg 400 forint magasságában lennének az árai, a vevői biztosan elmennének máshová feketézni.

– Lassan valóban luxus lesz a kávézás – közölte a szegedi András, hiszen tapasztalata szerint általában 5000 forint feletti az 1 kilogrammos kiszerelések ára, és elárulta, párjával olyan helyen szerzik be a koffeinpótlást, ahol ennél olcsóbban megvehetik és a minősége is megfelelő. – Nem fekete vizet akarunk inni, érezni akarjuk a kávé ízét, aromáját – jelentette ki, elárulva: náluk 1 hónap alatt napi 6 adaggal elfogy 1 kiló. De ő is megjegyezte, pékségekben, kávézókban, cukrászdákban és étteremben 6-700 forintot – egyes helyen bizony még többet is – elkérnek egy csésze finom feketéért.