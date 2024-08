Vásárhely polgármestere úgy fogalmazott, a Balaton Busz Bt.-nek nem a vásárhelyi 130 millió forintos megbízás lesz a nagy bevétele és nem is a kirándulóbuszok szervezése. Márki-Zay Péter az Időben című műsor július 25-i adásában azt mondta, 1,1 milliárd forintos megbízást bonyolítanak „a Lázár Jánoshoz tartozó Volán Busszal”.

Márki-Zay Péter szerint a Balaton Busz Bt. Lázár Jánoshoz van „bekötve”. Archív Fotó: Török János

Márki-Zay Péter Lázározott egyet

Márki-Zay Péter szerint ezért a cég indulása valószínűleg nem volt teljesen spontán.

– Ha ezek az értesülések helyesek, akkor nyilvánvaló, hogy Lázár Jánosnak eléggé kiszolgáltatott, vagy eléggé bekötött partnerei lehetnek – fogalmazott Vásárhely polgármestere. Márki-Zay Péter arról viszont nem beszélt, hogy a Jovány Busz pedig hozzá volt lehetett eléggé „bekötve”, a kampányfuvarosaként emlegették.

Szeptember elsején kezd a Balaton Busz

– Szeptember elsejét ígérte az indulásként a Balaton Busz ügyvezetője, addigra felmatricázzák a buszokat és készen állnak a szolgálatra. Remélhetőleg a sofőröket is leszerződtetik. Lesznek saját sofőrjeik, mert a cég ugyan veszprémi központú, de többek között van telephelye Szegeden és Orosházán is. A cég vezetője szerint semmi akadálya nem lesz, hogy a Jovány Busztól átvegyék az üzemeltetést – mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az Időben című műsorban augusztus 8-án, és korrektnek nevezte, hogy a Balaton Busz alkalmazná a Jovány Busz sofőrjeit.

Az óvodabuszt külön pályáztatják

Eddig a Jovány Busz látta el az óvodabusz szolgáltatást is. Most új beszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat. Márki-Zay Péter kiemelte, ez teljesen független pályázat az előzőtől, bárki pályázhat rá, a Balaton Busz, a Jovány Busz, vagy akár mások is. Aki a legalacsonyabb ajánlatot adja, az nyeri meg.

Márki-Zay Péter az Időben egy korábbi, július 25-i műsorában elmondta, a közbeszerzésben a Balaton Busz a jelenlegi szolgáltatói ár alá ment 7 forinttal, míg a Jovány Busz jelentős emelést tett az ajánlatában, mert új buszokat akart vásárolni. Így kilométerenként mintegy 100 forintos különbség alakult ki.