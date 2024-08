Márki-Zay értesült Bruti gondjairól, felhívta, meg elhívta

Most egy másik humorista is magasztalta Márki-Zay Pétert: Bruti. „Az nagyjából nyílt titok, hogyha megnyilvánulsz a Fidesszel szemben, netán még szerepet is vállalsz ellenük a politikában… Rengeteg fellépést, a megélhetésedet bukod el a nézeteid miatt. Tök szerencse, hogy van az országban pár ember, aki segít ilyen helyzetekben is. Ezek az emberek közé tartozik Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere, Márki-Zay Péter, aki így vagy úgy, de értesült ezekről a gondjaimról és rám csörgött, hogy meghívjon a városába fellépni a borfesztiválra” – írta a Facebook-oldalán, ahol egy kicsit „lázározott” is .

Sokak szerint lassan politikai kifizetőhellyé válik a város legnagyobb volumenű rendezvénysorozata. A közéleti beszélgetéseknek egyébként nem volt nagy nézőtábora a helyszínen