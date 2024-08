Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere köszöntötte a Szent István térre érkezőket, közöttük a testvértelepülési delegációkat.

Magyarország lehorganyzott nyugaton

– Számunkra a szuverenitás, a béke záloga a nyugati keresztény kultúrához, az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozás. Magyarország 1000 év után, Szent István útmutatásának megfelelően lehorganyzott nyugaton – mondta Márki-Zay Péter az ünnepségen. Kérte, merítsünk erőt Szent István újító szelleméből, hogy Magyarország egykor rendkívüli sikerrel alkalmazkodott a korához. Kiemelte, napjaink sem szűkölködnek kihívásokból, amik között megemlítette a háborút, a gazdasági helyzetet.

Márki-Zay Péter a lokálpatriotizmust erősítené

– Az európai Unió legszegényebb állama Magyarország. Nem tudjuk kivonni magunkat a migráció hatása alól sem, tömegével jönnek vendégmunkások Magyarországra és tömegével vándorolnak ki magyarok, köztük vásárhelyiek is nyugatra. Ezekre a kihívásokra is választ kell adnunk – fogalmazott a polgármester, aki szerint a hazaszeretetet és a lokálpatriotizmust is erősíteni kell a gyermekeinkben, mert ez egy lehetséges válasz a globalizáció kihívásaira.

Fiatal anyák, ismeretlen apák

Márki-Zay Péter beszédében kitért a klímaválságról, és a szegények megsegítéséről is szólt.

– Ezekben a meleg napokban megtelik a vásárhelyi strand parkolója, de a 20-30 évvel ezelőtti látogatókhoz képest csak töredéke a mai létszám. Ha belegondolunk, hogy a megye legolcsóbb strandján egy 4 tagú családnak 20 ezer forint a belépő, 1-1 lángos és üdítő. Ma nagyon sok olyan városlakó van, aki ezt sem tudja megfizetni. Róluk lehajló szeretettel kell gondoskodunk, Szent István intelmeiből merítsünk példát – mondta. Később arról értekezett, hogy 2010 óta 10 százalékkal nőtt a nevelésbe vett gyermekek száma, 14-16 ezerre nőtt a pszichiátriai gondozás alatt álló fiatalok száma, az Unióban Magyarországon van a legtöbb fiatal anya, az ismeretlen apák száma 26 százalék és csökkent a védőnői látogatások száma.

– Itt Hódmezővásárhelyen is védjük meg a gyermekeket, forduljunk hozzájuk olyan szeretettel, mint ahogy Szent István gondoskodott Magyarországról – mondta Márki-Zay Péter.