Rövid- és hosszú távú tervekkel vágunk bele a következő öt évbe

– mondta Mártély polgármestere.

Ambrus István két éve vezeti Mártélyt, 2022. augusztus 7-én választották meg az időközi választáson. Nem volt könnyű helyzetben, a vártnál is nagyobb adósságot örökölt a tisztség mellé, de Mártély polgármestere egy év alatt egyenesbe hozta a település szekerét és fejlesztésekhez is látott. A választók pedig újra bizalmat szavaztak neki.

Új csoportszobát építenek az óvodához

A rövid távú tervek megvalósítása már elkezdődött. Az óvodát, 50 millió forintos pályázati költségből, új csoportszobával bővítik. A posta új helyre költözik, a főtérre. Postamúzeumként is funkcionál majd, ezzel kapcsolatban már aláírták a szerződést a Postakürt Alapítvánnyal. Várhatóan októberben nyit az új helyen a posta.

Parkosítunk, hangulatos teret alakítunk ki, jelenleg a tervezőt keressük. Előkészítés alatt áll a volt takarékszövetkezeti épület megvásárlása. Már megállapodtunk a vételről az MBH bankkal, hamarosan a szerződést is aláírjuk. Itt cukrászdát alakítunk ki, aminek terasza is lesz

– mondta Ambrus István.

Mártély két zebrát is kap

Idén, saját forrásból, mintegy 10-12 millió forintból, két zebrát is létesítenek a főutcán, az egyiket a nagyboltnál, a másikat pedig a Községház utcánál. A Faluház baba-mama klubbal gazdagodik, a Petőfi utca 8. szám alatt pedig ifiklubot hoznak létre. Az épületre idén több mint 5 millió forintot költöttek, megszüntették a beázásokat.

Energetikai fejlesztést terveznek a Faluházban

A hosszú távú tervek között pedig a bölcsőde beindítását említette a polgármester, amihez még 40-45 millió forint hiányzik. Úgy fogalmazott, ezt a projektet tűzön-vízen átviszik. Utak, járdák felújítását is tervezik. A kiskertekben napelemes lámpákkal oldják meg a közvilágítást. A vasútállomás épületével kapcsolatban tárgyalásokat folytatnak a MÁV-val, ott múzeumot és közösségi teret hoznának létre. A tűzoltó szertár felújítása is a tervek között szerepel. A Faluház energetikai korszerűsítése is szükségessé vált, fejlesztenék a színpadi hang- és fénytechnikát is, csakúgy, mint a Pap iskolát, amit felújítanának és új funkcióval látnák el.