A mártélyi kalandpark – a lakosság és a nyaralók továbbra is így nevezik –, kedvelt szórakozása volt az üdülőterületen nyaralóknak, sok vásárhelyi kisgyereket is vittek oda játszani a szüleik.

Technikai okok miatt szünetel

Idén azonban már ki sem nyitott a létesítmény. A bezárt kapura azt írták ki: „A kalandpark technikai okok miatt szünetel.” Lapunk megtudta, nemcsak szünetel, hanem többé már ki sem nyit, nem használhatják a gyermekek. A kalandparkot ugyanis belátható időn belül elbontják.

A kalandpark elemei fából készültek, amik egy része elöregedett. A kalandpark ebben a formában már nem üzemeltethető tovább, el fogjuk bontani, hogy mi lesz a hellyel, erről még nem született döntés

– mondta Gyöngyösi Ferenc, Hódmezővásárhely alpolgármestere. A tartóelemek alsó részei korhadtak el, amik áradáskor minden évben több napon át vízben állnak.

Az önkormányzati hírportál tavaly azt írta, teljes felújítás volt

A közpénzből működtetett Hódpress, az önkormányzat online hírportálja, tavaly májusban még arról számolt be, „Nyitás előtt a vásárhelyi önkormányzat teljes felújítást végzett, a kalandpark idei felülvizsgálata több hiányosságot és hibát tárt fel. Ezért a játszóelemeken teljes tartóoszlopokat, elkorhadt, elrepedt főbb szerkezeti elemeket cseréltek, de a jogszabályi változásoknak megfelelően egy-két helyen átalakítást is végeztek. A festés mellett új homok is került játszóelem alá.”

Úgy látszik, a tavalyi felújítás mértékét kissé eltúlozhatta az önkormányzati hírportál, mert Gyöngyösi Ferenc sem tudott teljes felújításról, szerinte a tavalyi munka inkább nagyobb léptékű karbantartás volt, de hozzátette, hozzá elsősorban az üzemeltetési kérdések tartoznak, nem pedig a fejlesztésiek.

Mártélyi kalandpark - nem tudni mi lesz a helyén

A kalandpark állapotán tavaly javítottunk, akkor még éppen megkaptuk a minősítést, de azóta ismét kint volt a víz. Idén már nem adtak minősítést erre a játszótérre. Gazdaságilag már nem éri meg az újabb felújításokat elvégeztetni

– mondta Gyöngyösi Ferenc. Arról is beszámolt, hogy a nemrégiben a művészi, faragott játékelemek helyére telepített játszótérre terveznek egy 20 millió forintos fejlesztést. A közbeszerzést már kiírták. Hogy mikor bontják el a kalandparkot, ezt egyelőre még nem lehet tudni.