Vasárnap 9 órától rendezik az idei Közép-európai Matematikai Olimpia (Middle European Mathematical Olympiad, MEMO) megnyitóját a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének Bolyai-termében. A nemzetközi versenyben 10 ország között Magyarország csapata is szerepel. Az idei magyar csapatnak szegedi diák is tagja, Víg Zalán, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tizedikes tanulója személyében. A verseny célja idén is az, hogy a középiskolások nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és ezáltal versenyutánpótlást neveljen a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára.