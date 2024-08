Egy hónapja indult a Szegedi Nemzeti Színház földszinti nézőterének felújítása. A munkálatok során 260 széket szereltek ki a területről, hogy azokat teljesen felújítsák. A munkálatok mostanra befejeződtek, pénteken már az utolsó simításokat végezték és takarítottak a teátrumban.

Ismét régi fényükben tündökölnek a színház földszinti nézőterének székei. Fotó: Karnok Csaba

– A székek faelemeit, vagyis a karfákat és a háttámlákat csiszolták és lakkozták, a dorozsmai kárpitos műhelyben pedig új szivacs, szegecsek és borítás került rájuk. Az addig üresen álló területen pedig a padlót felcsiszolták és 5 réteg lakk került rá – mondta el Barnák László főigazgató. Hangsúlyozta, a 15 millió forintos beruházást az önkormányzat támogatásával, főként önerőből, házon belüli munkákkal valósították meg, jelentős összeget spórolva ezzel a megoldással.

A Szegedi Nemzeti Színház új évadának első előadására, az augusztus 30-i Kaszás Attila díjátadóra tehát már egy teljesen megújult földszinti nézőtér fogadja a látogatókat.

Emellett azonban történtek a kívülállók számára kevésbé látható fejlesztések is. Megújult az esőberendezés és a vészvilágítás is, illetve az ügyelőhívó rendszert is modernebbre cserélték.

– Ehhez fel kellett újítani a teljes hálózatot. Mostmár az öltözőkben, a nézőtéri előcsarnokban, a folyosón, a baletteremben és a próbatermekben is lehet hallani, vagyis hatékonyabb lett a rendszer, ugyanakkor korszerűbb és zajtalanabb is – mesélte a főigazgató, akinek vannak még felújításra vonatkozó tervei.

Fotó: Karnok Csaba

Szeretnék például kicseréltetni a színpadi padozatot, ez azonban hosszas előkészítést igényel, hiszen a munkálatok befolyásolnák a jövő nyári szabadtéri próbát. És persze tervben van az is, hogy ne csak a földszintre jegyet váltók élvezhessék az előadásokat felújított, újraszivacsozott székekből – ezt valószínűleg szakaszosan lehet majd megoldani a következő években.