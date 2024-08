A mérgező növények leginkább a kisgyermekekre és a háziállatokra veszélyesek, ezért tartsuk távol őket – ezt javasolta Sipos gazda, vagyis Sipos József növényorvos.

Nem az a cél, hogy a mérgező növényektől megszabaduljunk, hanem hogy tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy melyek azok, amelyek bajt okozhatnak.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A középkorban sokakat öltek meg a növények mérgével

A családoknak a kertjük kialakításakor azt is figyelembe kell, vagyis inkább kellene venniük, hogy a telepítendő növények mérgezőek-e. Sokan nem is gondolnák, hogy a kerti növények közül mennyi okoz jobb esetben csak gyomorpanaszokat, esetleg súlyosabb tüneteket, amik kórházi kezelést is igényelnek. Mérgező például a krumpli föld feletti bogyós termése, nyersen a padlizsán, de a borostyán kék bogyói is.

Közismert, hogy a középkorban például sajnos nagyon sokakat öltek meg növényi kivonatokból készített mérgekkel. De nem kell a növényi mérgezéshez rosszindulat, sok esetben az ismeretek hiánya vezet ehhez

– mondta Sipos József növényorvos, akit sokan Sipos gazdaként ismernek. Ma Magyarországon évente mintegy 250 esetben történik mérgezés a növények miatt.