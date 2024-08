Bízom abban, hogy amikor ezeket a sorokat olvassák, már többeknek mond valamit a címben szereplő név, Mijaín López. Ha mégsem, akkor csak annyit: a 41 éves kubai birkózó Párizsban zsinórban ötödik olimpiai aranyát nyerte ugyanabban a számban, a kötöttfogás legnehezebbjei között. Erre eddig a legnagyobbak, a valóban legendák sem voltak képesek. Igaz, ő is az. Carl Lewis távolugrásban, Michael Phelps 200 méteres vegyesúszásban, Katie Ledecky 800 méteres gyorsúszásban, Al Oerter diszkoszvetésben, Paul Elvström vitorlázásban és Icso Kaori szabadfogású birkózásban is „csak” négyszer hozta ugyanazt a számot.

Éveken keresztül sportújságíró voltam, élveztem, minden eredmény után érdeklődtem, számos kedvenc sportágam volt és az olimpiai játékokat mindig is nagyon kedveltem. Éppen ezért szégyellem, hogy kedd estig, ötödik győzelméig fogalmam sem volt arról, hogy létezik egy Mijaín López nevű kubai birkózó. Már Tokió után visszavonult, de közeledve a párizsi olimpiához reaktiválta magát, újra elkezdett edzeni, komolyan készült. Kvótát, indulási jogot nem szerezhetett, azt honfitársa és tanítványa, Oscar Pino Hinds adta át neki. Pedig lehet, ő is győzött volna. Ez a gesztus legalább akkora pillanata a sportnak, az olimpiának, mint Mijaín López ötödik aranya. Becenevein Herradura óriása, El Terrible, a Rettenetes az ötkarika legnagyobb csillaga. A titok, ahogy fogalmazott: példája is mutatja, hogy mi mindent el lehet érni, ha az ember azt csinálja, azt csinálhatja, amit szeret.

A finálé után levette cipőit és a szőnyeg közepére helyezte, ami azt jelenti, végleg befejezte. Hiányozni fog. Hálás vagyok neki, hogy Párizsról nem a fura megnyitó, a koszos Szajna és az algériai bunyós nemi botránya juthat az eszünkbe, hanem a magyar aranyak mellett Armand Duplantis világcsúcsa és Mijaín López. Köszönöm.