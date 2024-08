Másfél hét múlva elkezdődik az első nevelési év az idén tavasszal átadott mindszenti bölcsődében. A régi több mint tíz évvel ezelőtt zárt be, akkor már csak két kisgyermekről gondoskodtak. Az új belvárosi intézmény létrejöttét a helyiek növekvő igényével magyarázták; negyvennél több család jelezte, hogy szükségük lenne a nappali szolgáltatásra. A KSH adatai szerint 2010-ben országosan 32 és félezer férőhelyre egyébként még 34 ezer beiratkozott kisgyermek jutott, 2023-ban már 48 ezer 444 férőhely volt és 44 ezer 420 beíratott bölcsődés korú.

Mindszenten évente átlagosan hatvan gyermek született, így a bölcsőde létszáma biztosított. Archív fotó: Tábori Szilvia

A kétszintes, csaknem 760 négyzetméteres, Köztársaság téri Szitakötő Bölcsőde csaknem egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatásból épült meg. A szakembergárda szeptember 2-től fogadja a gyerekeket. Mint azt Bálint Gabriella, a Mindszenti Kapcsolat Központ főigazgatója a promenad.hu hírportálnak elmondta: két nagy és egy csecsemő csoporttal indulnak. A fennmaradó férőhelyekre még várják a jelentkezéseket a Mindszent-Mártély-Székkutas Kistérségi Társulás településeiről.

Csoportonként két nevelő vigyáz majd a gyerekekre, akik mellett dajkák, helyettesítők, intézményvezető és gyógypedagógus is segíti a munkát. Utóbbi jelenléte azért is fontos, mert a felzárkóztatásban, fejlesztésben segít. Bálint Gabriella az is hangsúlyozta, hogy a mindszenti bölcsőde minden szakmai feltételnek maximálisan megfelel. A gyerekeket 6 és 17 óra között látják el; napi négyszeri étkezést biztosítanak.

Fotó: Tábori Szilvia / Archív fotó

A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint azoknak is szeretnének segíteni, ahol az édesanya még nem helyezkedett el újra munkahelyen. Ezért korlátozott számban munkáltatói igazolás nélkül is igényelhető bölcsődei ellátás. A részletekről további információért napközben 8 és 14 óra között Kenézné Kopornyik Judit bölcsődevezető kereshető a 0670/322-9032-es telefonszámon.