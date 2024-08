Közel egy hónapja számolt be lapunk arról, hogy megmenekülhet a pusztaszeri posta, nem zárják be, pedig a közelmúltban is több kistelepülésen 100 jutott erre a sorsra. Máté Gábor polgármester akkor elmondta: július 15-én nem csukja be kapuit postájuk – a helybeliek tapasztalhatták, ez így történt, most is fogadja a kuncsaftokat –, mert nincs rajta a bezárásra ítélt fiókok legfrissebb listáján. Azóta tovább javult a helyzet.

Jelenleg önkormányzatunkkal együtt négy jelentkező van a további üzemeltetésre, természetesen továbbra is azt pártoljuk, hogy a három közül az egyik vállalkozó vigye tovább a szolgáltatást, amihez az önkormányzat minden segítséget megad

– vázolta a mostani helyzetet Máté Gábor. Azt is elmondta, mind a négy jelentkező regisztrált a Magyar Posta oldalán és belépési engedélyt kapott, aminek a birtokában megtekinthették a posta épületében lévő egykori szolgálati lakás minden helyiségét, beosztását és felmérhették, milyen üzletet, vállalkozást tudnának még ott működtetni, például zöldségest vagy húsboltot. – Az épület a jövőben mindenképpen többfunkciós lesz – közölte a faluvezető.

Sajnos elterjedt Pusztaszeren az, hogy az önkormányzat akarja bezáratni a postát. Ez rosszindulatú híresztelés, ugyanis sem szándéka, sem lehetősége nincs erre a faluvezetésnek és a képviselő-testületnek. Ennek a legfrappánsabb cáfolata, hogy a négy üzemeltetés iránt érdeklődő közül – mint azt már említettem –, az egyik a pusztaszeri önkormányzat. Igaz, csak végső esetben, akkor, ha nem lenne más megoldás, vállalnánk a feladatot. Az az érdekünk, hogy tovább működjön, bármilyen formában is, mert a legközelebbi posta 10 kilométerre, Kisteleken található

– jelentette ki Máté Gábor.

Azok a lakosok, akikkel szerdán beszélgettünk, elmondták: