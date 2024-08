– Ez a Szegedi Vadaspark nyári szezonjának a lezáró rendezvénye, és sokan is szoktak jönni. Kicsit szerencsétlen helyzet, hogy a SZIN-nel együtt van az idén, de bízom benne, hogy most is sokan lesznek – mondta lapunknak a Szegedi Vadaspark igazgatója pénteken az Állatkertek Éjszakáján.

Sokan választották az éjszakai állatkertet. Fotó: Gémes Sándor

Veprik Róbert elmondta, hogy a napközbeni rekkenő hőség után az állatok is jobban életre kelnek, kimozdulnak, és érdekes látni, hogy például a nagymacskák, vagy éppen az elefántok mennyire másként viselkednek éjszaka mint nappal.

Nyitva maradt a vadaspark

A Vadasparkban az attrakciók pénteken 18 órakor kezdődtek, amelyeket idén a Kövér Béla Bábszínház interaktív programjai is színesítettek az Elefántház teraszán. „Állati izgalmas bábozással” készültek az érdeklődőknek, ám nem csak bábokat, hanem a szeleket is felélesztették: az elefántszelet és a rókaszelet, de még a macskaszél is susogni kezdett. De ezen kívül az állatkert munkatársai több helyszínen várták játékokkal a gyerekeket és felnőtteket, akik a Természetvédelmi Oktatóház előtt kígyósimogatással tehették próbára a bátorságukat. Mindemellett a látogatók megtekinthették azt is, hogy hogyan fogyasztják el vacsorájukat a rozsomákok, az oroszlánok, az orrszarvúk, az elefántok, és a barnamedvék.

Veprik Róbertnek egyébként igaza lett. Ahogy szállt le az este, úgy gyűltek a látogatók az állatkertbe, ahol már az este hat órai rozsomáketetésre is sokan kíváncsiak voltak.

Bátrak és bátrabbak

Papp Kingáék nyaralni jöttek Szegedre Balassagyarmatról, és úgy döntöttek, hogy most kivételesen nem nappal, hanem éjjel nézik meg a Vadasparkot.

– Még sosem voltunk esti állatkerti programon, nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen lesz, de azért egy kicsit izgulunk is, nehogy kiszökjön valamelyik állat – mondta Papp Kinga.

Horváth Andreáék, akik két kislánnyal érkeztek pedig igazi kalandvágyók. Azt mondták, hogy mindenre kíváncsiak, mindent meg is néznek, és a sötétség sem riaszthatja el őket.