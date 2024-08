Nem könnyű időszakban lett tavaly novemberben a Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter. Valamivel több mint fél évvel korábban egy törvénymódosítás megszüntette a kötelező kamarai tagságot, és zajlik az ügyeleti rendszer átalakítása is, ami most Budapesten az eddigieknél is nagyobb vihart kavar. Mindezek mellett több orvosi botrány is kialakult – az ortopéd orvosok gyógycipős ügye nagyjából egyszerre robbant ki a kamarai tagság megszüntetésével, néhány hónapja a szegedi gyermeksebészet leállása adott témát szakmai berkekben, most pedig a kötelező szűrővizsgálatok borzolják sokak kedélyeit. A szegedi pszichiáternek akad tehát dolga bőven országos tisztségében – ennek megfelelően ez most a főállása. Tapasztalatairól, eddigi eredményeiről beszélgettünk vele, illetve arról, milyen további céljai vannak az érdekvédelmi szervezet élén.

Nehéz időszakban lett MOK elnök a szegedi pszichiáter. Fotó: Karnok Csab

Megmaradt szegedi orvosnak is

– Valóban kihívás ez a feladat, ezért hálás vagyok a családomnak, hogy ennyi szerepben helyt tudok állni. Fontos volt ugyanis számomra, hogy a klinikumban is megmaradjak és közeli tapasztalatom legyen az egészségügy működéséről, ezért az oktatásban továbbra is szerepet vállalok a szegedi klinikán, illetve havonta 4 napot ügyelek is. Szerencsére a tárgyalások ma már online is sok esetben megoldhatók, így azért rugalmasabb az életem. Heti 3 napot azonban így a fővárosban töltök – mesélt mindennapjairól a 44 éves, kétgyermekes édesapa.

Álmos Péter számára egyébként megválasztásakor nem volt ismeretlen ez a szerepkör, hiszen 4 évig alelnöke volt a kamarának, azt megelőzően pedig az 1001 Orvos Hálapénz Nélkül nevű civil csoportban vállalt aktívan szerepet az egészségügy problémáinak megmutatásában.

– Talán annyi a különbség, hogy az alelnököknek jobban lehetett saját karakterük. Elnökként már integrálnom kell az egymásnak ellentmondó elvárásokat és abban hitelesnek maradni. Ez időnként önfeladást igényel, hiszen például ha nekem más a véleményem, mint a többségnek, az utóbbit kell képviselnem. Vagyis sok szempontból olyan a feladatom most, mintha egy nagy cég vezetője lennék – magyarázta.