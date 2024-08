A Lynx-ek, magyarul a Hiúzok – amit itt a Délmagyaron már mozgásban is megmutattunk – továbbra is várják a leendő katonákat a vásárhelyi laktanyában; augusztus 5-én, hétfő reggel ismét alapkiképzésre vonultak be a zömében 24-25 éves jelentkezők. Közülük az ügyesebbek akár egyből a világ egyik legmodernebb harcjárművére, a páncélozott Lynx-re kerülhetnek októbertől járművezetőként, toronylövészként, vagy mint a deszantos állomány tagja, katonai lövészként. Nők és férfiak ugyanazt az ötfázisos kiképzést teljesítik az Embert a vasra! pilotprogramban.

Fizikai felkészítés után jönnek a harcászati ismeretek, tereptan és lőkiképzés. Fotó: Tábori Szilvia

– Összetett és feszített a felkészítési program, ám egy alap fizikális és mentális felkészültséggel be lehet kerülni, hiszen a kiképzés felépíti a katonákat, hogy minél könnyebben helytálljanak igen nehéz feladatokban – nyilatkozta lapunknak Molnár Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár parancsnoka, aki szerint parancsnoknak lenni óriási felelősség, ám ez választott útja. De beszélt korábban arról is, hogy a full kontakt típusú kyokushin karate logikusan felépített, hierarchikus rendszere egyértelműen hozzájárult a katonai pályafutásához. A hétfői bevonulás apropóján elmondta azt is: nem rambókra van szükségük, sokkal inkább olyan csapatjátékosokra, akik képesek rajban, szakaszban században tevékenyen elvégezni saját feladatukat, miközben a nagy egész részeként teljesítenek.

A 2024-es Lynx-3 alapfelkészítés századparancsnoka, Polgári Zsolt hadnagy erről úgy fogalmazott: elsőként a fizikai felkészítésre koncentrálnak, a fokozatosság elvét követve. Miközben a katonai szocializáció is fontos, hiszen mind civilként érkeznek a laktanyába. A majdani beosztásuktól függetlenül, nők és férfiak kiképzése mindenben megegyezik. Újságírói kérdésre a hadnagy azt is elmondta: az eddigi tapasztalatok szerint, az októberi eskütétel előtt számítani lehet kisebb, nagyjából két-három százalékos lemorzsolódásra.