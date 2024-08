Mélyen vallásos családból származom. Gyermekkoromban sokat játszottunk a többi gyerekkel, boltososat, sofőröset, de misézős játékot is, ahogy a templomban láttuk. A mi plébánosunk, ha leült, összekulcsolta a kezeit és a hüvelykujjával malmozott. Mi gyerekek azt hittük, hogy ez egy liturgikus cselekmény, úgyhogy ha paposat játszottunk, akkor mi is malmoztunk az ujjainkkal. Később ministráltam, de ekkor még nem a papi pályára készültem, hanem filmrendező szerettem volna lenni. Mindig figyeltem az emberek arcát, hogy kik lennének jók például a majdani western filmembe. Ekkor olyan 9-10 éves lehettem. Forgatókönyveket is írtam. Aztán elmúlt ez az időszak is. Édesapámat 47 éves korában veszítettem el. Tűzoltó volt, a csapat vezetője és szolgálattétel közben szerzett olyan sérüléseket, amik a halálához vezettek. Ő lett az én hősöm. Édesapám mélyen hívő ember volt, mindig volt a zsebében egy rózsafüzér, ez is közrejátszott, hogy a papi hivatást választottam