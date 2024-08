Már a Szigetközben jár Koszonits Patrik, aki július 4-e óta úton van és Ásotthalomról a Kéktúra útvonalán egészen Mosonmagyaróvárig sétál el szamarával. Fülessel egy hónapon keresztül gyalogolt, állatvédők kritikáira reagálva azonban nemrégiben csomaghordót cserélt és immár Fanni a társa az utolsó szakaszokon – sokak szerint ugyanis állatkínzás ennyit gyalogolni vele. Mármint annyit, amit ő maga is megtesz két lábon, a fiú ugyanis nem ült fel az állat hátára.

Vasárnap érkezett meg Dunaszigetre, ahol három napot töltött el.

– Annyi meghívást kaptam, hogy ideérkezésemkor mellékeltek egy programfüzetet hogy a 3 napban míg itt vagyunk, mikor, ki hívott meg ebédre vagy vacsorára. Szerveztek találkozót, motorcsónakázást, kenuzást, fodrászt, strandolást, lovastáborhoz is fogok csatlakozni egy pár órát, és megnézzük Fanni hogyan viselkedik terápiás szamárként. És nem utolsó sorban mentett állatokat is meg fogok látogatni.

Tehát nem unatkozom

– számolt be a fiatalember a túráját dokumentáló közösségi oldalon. Az állatmentő központban azóta már járt is, rengeteg szívmelengető szelfit készített őzekkel. És megvolt a motorcsónakázás is – oda természetesen szamara nem tartott vele.

Fotó: Ott vagyunk már? Facebook-oldal

Patrik szerdán indul Dunakilitire, csütörtökön Feketeerdőre, majd pénteken Mosonmagyaróvárra, ahol 16 éves koráig élt. Ott, az utolsó egy kilométeren bárki csatlakozhat hozzájuk. A fiatalember célja ezzel a túrával, hogy adományokat gyűjtsön, amelyből Ásotthalmon létrehoz egy szamárrezervátumot. Szamarakat szeretne megmenteni a vágóhídtól, otthont biztosítva nekik, és bevezetné Magyarországon a Spanyolországban és Olaszországban már népszerű szamárturizmust. Az eddig kapott adományokból már takarmányt vásárolt, de továbbra is várja a támogatásokat.