A héten az Alföldön várhatóan már eléri a magas szintet a parlagfű pollenkoncentrációja, az arra érzékenyek így most már számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére: tapasztalhatnak orr- és szájnyálkahártya viszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést, de akár fáradtságot, fejfájást, arcüregproblémát, álmatlanságot és szaglászavart is, sőt a bőrön megtapadó pollenek az ekcémás tüneteket is fokozhatják. És mivel a következő hetekben rohamosan növekedhet a parlagfű pollenkoncentrációja, a helyzet várhatóan csak romlani fog a betegek számára.

A parlagfűre allergiások számára most nehéz időszak jön.

Fotó: Kuklis István / Illusztráció

Korában indult a parlagfűszezon

Ahogy 2024-ben szinte minden növény virágzása, a parlagfűszezon is korábban kezdődött a megszokottnál, amely sok allergiást érhetett most váratlanul. Elképzelhető, hogy nem kezdték el időben szedni allergiás készítményeiket, amelyeket már a pollenek megjelenésével kell elindítani, hiszen az jellemzően augusztus közepét szokott jelenteni. Így viszont a tünetek most fokozottabban jelentkeznek. Mindenesetre ez még most sem késő, hiszen az érintetteknek azt a szezon alatt folyamatosan kell szedniük.

Most sem késő még elkezdeni a gyógyszereket

A tüneti kezelés része az antihisztamin tabletta, az orrspray és szemcsepp. Ezek használatát az allergiásoknak a szezonban akkor sem szabad abbahagyniuk, ha állapotuk javul, hiszen akkor a tünetek kiújulhatnak. Az allergiára van egyébként tartós megoldás is, az immunterápia. Ez nemcsak a tüneteket, hanem az allergiát kiváltó okot, az immunrendszer kisiklott működését szünteti meg. A kezelés alatt a parlagfű allergén tisztított higított kivonatát kell szedni tabletta vagy cseppek formájában. A 3-5 éves kezelés alatt a szervezet így fokozatosan hozzászokik az allergénhez és megtanulja tünetek jelentkezése nélkül is elviselni a jelenlétét. A kezelés hatása már az első évben érezhető lehet, fokozatosan lehet elhagyni a tüneti szereket.

A házi praktikák is sokat segíthetnek

Természetesen az allergiások nem csak gyógyszerekkel tehetnek közérzetük javításáért. Sokat segít például, ha hazaérve lecserélik ruhájukat, sőt hajat, kezet és arcot is mosnak, így a levegőből rájuk tapadt pollenszemcséktől is megszabadulhatnak. A lakást ebben az időszakban javasolt éjszaka és kora reggel szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, és ezzel együtt javasolt többször felmosni, hogy a bekerült porszemcséket eltávolítsuk, az ágyneműt pedig gyakrabban cserélni.