Leadtam a tudósítást a Jakab Rozália és párja, Szecsei István Együtt Tegyünk a Szegényekért Alapítványa rendezte tanszerosztásról, és ballagtam a kisteleki buszpályaudvar felé a Szent István téren át. A parknak az a sarka az Olaszországot idéző szökőkúttal és a cserépben kihelyezett murvafürtektől – fénykép segítségével azonosítottam be a dekoratív, lila virágú növényt, amit először leandernek véltem – teljesen mediterrán hangulatú, amit ezen a nyáron a hamisítatlan déli kánikula is erősített. Elkezdtem fényképezni a telómmal, amikor megjelent egy pillangó, és egyik virágról a másikra röppent, mint egy kismadár.

A mediterrán hatású virágot a pillangó is meglátogatta. Fotó: Imre Péter

A hasonlat, lehet erőltetett, de nem véletlenül jutott eszembe. A korosztályom, az 50-es éveikben járók és a még idősebbek is emlékeznek Szécsi Pálra, aki alig múlt 30 éves a halálakor, és az éneklés mellett dalszerző és szövegíró is volt. Az egyik legnépszerűbb slágere a Kismadár volt, melynek eredeti változatát a francia Danyel Gerard énekelte Butterfly, vagyis Pillangó címmel. Fülemben cseng a dallam – többször meghallgattam mostanában –, de a magyar szöveggel: „Megszólalt s én rájöttem, Hogy minden olyan szép, Még most is hallom vidám énekét”. Ugye, nem csak én? Szóval így jutott eszembe a pillangóról a kismadár, és róluk a dal.