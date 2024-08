Mórahalmot szorgalmas, tisztességes, nagyon tenni akaró, értékteremtő emberek lakják. Ennek a településnek az egyik feladata, hogy vállára vegye a Homokhátság jövőjét. A másik szerepünk a határmentiségből fakad. Most lesz a 35. évfordulója Mórahalom várossá válásának és a Híd című dalt választottam zárószámként a gálaműsoron, mert azt gondolom, hogy híd vagyunk. Híd vagyunk egyszerre a határ túloldalán élő magyarság és az itteni magyarság között, híd a családok között. Valamilyen szempontból híd vagyunk a múlt és a jövő között. Mórahalom hatalmas távolságot bejárt település és fantasztikus perspektívát jelent, ha ugyanekkora távolságot be tud járni a jövőben is.