Több évtizedes kiemelkedő művészi és oktatói munkájának elismeréseként kapta meg a Professor Emeritus címet Szecsődi Ferenc hegedűművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának oktatója – tájékoztatott a kar közleményében.

Több mint negyven év alatt számos tehetséges fiatal hegedűművész nevelkedett Szecsődi Ferenc irányítása alatt. Archív fotó: Karnok Csaba

Oktatói tevékenységét 1977-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatán kezdte, amely az intézményi átalakulást követően SZTE Zeneművészeti Kar, majd SZTE Bartók Béla Művészeti Kar néven azóta is egyetlen munkahelye. Oktatói munkáját 2000-ben habilitált egyetemi tanári cím odaítélésével ismerték el, 2012 óta a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, megkapta a Liszt-díjat és a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét is. Munkásságát nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismerik. Pályafutása során a világ számos rangos koncerttermében lépett fel.

Méltatásában leírták, hogy Szecsődi Ferenc nemcsak előadóként, hanem pedagógusként is maradandót alkotott. Oktatási tevékenységét Weiner- és Klebelsberg-díjjal ismerték el, számos tehetséges fiatal hegedűművész nevelkedett az ő irányítása alatt. Nagy hangsúlyt fektet az egyéni tehetségek fejlesztésére és a klasszikus zenei hagyományok ápolására. Személye jelentős szerepet játszik a toborzás területén, számos jelentkező választja a BBMK valamennyi képzési szintjének hegedű szakirányát. Sok végzett hallgatója koncertezik vagy tanít országszerte és külföldön, ezzel öregbítve a kar nevét. Több évig a Vonós Tanszék tanszékvezetői tisztségét is betöltötte, valamint általános dékánhelyettesként hozzájárult a kar magas színvonalú működéséhez, továbbá a Bartók Béla Doktori Iskolában is elengedhetetlen a professzori jelenléte.