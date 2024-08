Hagyományosan sátrak, lakóautók és lakókocsik népesítik a bordányi Park teret az évnek ebben az időszakában. A hétvégén huszonegyedik alkalommal találkoznak a rádióamatőrök a faluban. Kisapáti Péter bordányi rádióamatőr világbajnok évről-évre megrendezi az eseményt, az MTTSZ Bordányi Klubjával együttműködve Magyarország egyik legfelkapottabb találkozóját sikerül megszerveznie. Egy korábbi találkozón azt mesélte lapunknak, hogy a találkozó ötlete akkor pattant ki a fejéből, amikor egyszer körbenézett és arra gondolt, itt ez a szép park, ahova kiválóan passzolna egy ilyen esemény.

A kemény mag már napokkal korábban megérkezett a hétvégi, 21. bordányi rádióamatőr találkozóra. Fotó: Török János

A csongrádi Pappné Burai Tímeával idén is régi ismerősként köszöntjük egymást. 2022-ben azt írtuk, úton van a következő generációs rádióamatőr náluk. Azóta már másfél éves a kis Zalán, aki harmadik generációs rádiós. Édesanyja már kétéves korában itt volt Bordányban a rádióamatőr találkozón. A család számára ez az egy hét nyaralás, már vasárnap megérkeztek Bordányba.

Fotó: Török János

Velük szemben impozáns Mercedes parkol, a rendszámon látszik, rádióssaal állunk szemben: HADXR-1. Ebből a HA Magyarországot, a DX a nagy távolságú vételt, az R pedig az embert jelenti. Tulajdonosa, az érdi Németh Tibor negyedik alkalommal jár a bordányi találkozón, idén először lakókocsival érkezett, korábban csak a szombati rendezvényre jött el. Ez így kényelmesebb.

Fotó: Török János

Egy budapesti volt tengerésztiszttel, malévos navigációs tiszttel is találkozunk, aki éppen árnyékolót próbált felhúzni a lakókocsija elé. – A terület kiváló, tudunk beszélgetni, a találkozó pedig idén is nemzetközi – sorolta a bordányi rendezvény vonzerejét. A találkozó mellett börzét is rendeznek minden évben, amelyen az apró alkatrészektől a legmodernebb technikai eszközökig minden megtalálható. A találkozó nélkülözhetetlen része idén is a közös vacsora, ahol az év közben csak a rádión keresztül találkozók személyesen is összejöhetnek.