Megtartotta láncátadó nyári bálját Magyarország legnagyobb Rotary Clubja, a mintegy 90 tagot számláló szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club. A rendezvényen iktatják be minden évben a soros elnököt, ezt a címet jövő nyárig Elekes Zoltán viselheti. A rendezvényszervezőként dolgozó vállalkozó 13 éve rotarysta, 12 éve pedig nem csak saját klubja, hanem a Rotary District országos rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában is aktív szerepet vállal.

Elekes Zoltán a legnagyobb magyarországi Rotary Club új elnöke. Fotó: DM

Szeged speciális város, hiszen három Rotary klub is működik itt. A célom, hogy a klubok identitását meghagyva számos közös programot szervezzünk

– beszélt helyi terveiről. Példaként említette a szeptemberi halfesztivált, amelyen a szokásos módon idén is több száz fő megvendégelésével vesznek részt a Partfürdő területén, miközben a Szeged Dóm Rotary Club 5 ezer gumikacsát versenyeztet a Tiszán. – Fontos a cserediák programunk is, amelynek részeként idén is három külföldi fiatalt fogad a három klub, és a nyár során több magyar diák mehetett el hosszabb-rövidebb külföldi utakra a Rotary szervezésében – tette hozzá.

Az új elnök természetesen megtartja a már jól bevált, hagyományos jótékonysági programokat, így megszervezik a rászorulókat támogató Rotary Adventet a Klauzál téren és lesz jótékonysági főzés is a Ferences konyhán. Kiemelt projektje pedig a stroke kampány lesz, amelyet a Szent-Györgyi Albert Rotary Club kezdeményezésére az ország több városában, egy időben rendeznek majd meg ősszel.

Az Országos Mentőszolgálattal és a Magyar Stroke Társasággal közösen hívjuk majd mozogni az embereket: aki benevez a futásba, gyaloglásba vagy kerékpározásba, a városához legközelebb lévő stroke centrumot támogatja majd

– mesélte Elekes Zoltán. Hozzátette, a rendezvényen a stroke jeleinek felismerésére is megtanítják a résztvevőket, illetve arra is buzdítanak majd mindenkit, hogy töltse le a mentőszolgálat életmentő applikációját. A program egyik helyszíne természetesen Szeged lesz, az új elnök bízik benne, hogy sokan vesznek majd részt ezen a hasznos délelőttön.