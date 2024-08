Évről évre egyre kevesebben vannak olyanok, akik papíralapon készítik el és adják be személyijövedelemadó-bevallásukat az adóhivatalhoz. Az elektronikus úton intézhető megoldások nemcsak népszerűek, hanem tovább egyszerűsítik az adórendszert és csökkentik az adminisztrációs terheket.

Nem muszáj leülni a gép elé, a NAV elkészíti a bevallást.

Fotó: Pesti Tamás / Illusztráció



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának kommunikációs referense azt közölte lapunkkal, hogy a legfrissebb adatok szerint elektronikusan idén Csongrád-Csanádban csaknem 200 ezer szja-bevallás érkezett be, papíralapon pedig több mint 8 ezer. Az összes bevallás száma mintegy 200 500.

Sok az online adózó

Török Anita hozzátette, hogy ezek közül majdnem 24 ezer egyéni vállalkozó, 15 ezer őstermelő, és csaknem ezer áfás magánszemély adta be elektronikusan a bevallást. Papíron már csupán 36 egyéni vállalkozó, és csak egy áfás magánszemély adott be szja-bevallást. Az online kitöltőrendszer adatai szerint a vármegyében módosítás nélkül mintegy 43 ezren fogadták el a NAV által készített tervezetet. A NAV tervezetén több mint 29 ezren módosítottak. A NAV az adatszolgálatásra kötelezettek, például a munkáltatók adataiból dolgozott. Korábban, ha valaki nem nyújtotta be a bevallást, mulasztási bírsággal számolhatott. Most viszont magánszemélyként akkor is van benyújtott adóbevallása, ha rá sem nézett az adóhivatal honlapjára.

Már egy ideje így van

Ez egyébként már nyolcadik éve így van.

Országosan elektronikusan idén 4,9 millió szja-bevallás érkezett be, papíralapon pedig csaknem 232 ezer. Azaz az összes bevallás száma 5,1 millió. Közülük majdnem 573 ezer egyéni vállalkozó, mintegy 199 ezer őstermelő, és csaknem húszezer áfás magánszemély elektronikus szja-bevallást adott be. Papíron 962 egyéni vállalkozó, csaknem 23 őstermelő, és mindössze 61 áfás magánszemély adott be szja-bevallást.