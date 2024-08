A szalakóta egy nagy, varjúszerű madár színes tollazattal. Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke félmillió forint. Élettere szűkülőben van, Magyarországon is már csak az Alföldön és a Mezőföld déli részén fészkel. Alighanem ezért örülnek a nemzeti parkban annak, hogy a faj idén költési rekordot döntött. A makói tájegységen például az eddigi legmagasabb költésszámot regisztrálták, a szalakóták száma átlépte a 70 párat. Nagy többségük továbbra is a kihelyezett mesterséges odúkban költ, de egyre többen választanak természetes odút is. Többnyire dűlőutak menti fasorokban, régi tanyahelyek öreg fáinak odvaiban lehet találni szalakóta-fészekaljakat. A védett területektől távol is megjelentek már.

Továbbra is a Csanádi pusztákon a legsűrűbb előfordulásuk, de a Maros-ártér gyepein és a deszki gyepek térségében is több párt találtak a nemzeti park ezzel foglalkozó szakemberei, mint tavaly. A fiókák többsége július első napjaiban már teljesen tollas volt, s több odúból ki is repültek, de néhány helyen még csupasz madárkákat találtak.