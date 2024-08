Rekordot döntött az új szamárköhögéses megbetegedések száma hazánkban: soha nem regisztráltak 7 nap leforgása alatt annyi fertőzöttet, mint a múlt héten. Összesen 72 szamárköhögés-gyanús beteget vettek nyilvántartásba a hatóságok. Bár országosan a 200 alatti esetszám elenyészőnek tűnhet, ez mégsem az, ha figyelembe vesszük, hogy egy olyan betegségről van szó, amely ellen van védőoltás és ennek köszönhetően szinte teljesen el is tűnt: az elmúlt 30 évben összesen 38 igazolt eset volt. Vagyis egy hét alatt pont kétszer annyi szamárköhögéses esetet regisztráltak, mint az elmúlt 3 évtizedben összesen. Ha a teljes évet tekintjük, akkor pedig immár 150 felett járunk jelenleg, ami különös figyelmet kíván.

Ismét terjed a szamárköhögés, mely régen sok kisgyermek halálát okozta. Fotó: Illusztráció: MW

A szamárköhögés cseppfertőzéssel nagyon gyorsan terjedő betegség, melyet baktérium okoz. Első szakaszában hasonlít a vírusok által okozott légúti megbetegedésekre. Rossz közérzettel, enyhe köhögéssel, orrfolyással, orrdugulással kezdődnek a panaszok. Általában láz nélkül zajlik, de hőemelkedés kísérheti. Egy-két hét után kezdődik a rohamokban megjelenő, kínzó, akár hányással, extrém esetben bordatöréssel végződő köhögés, ami akár egy hónapnál is tovább tarthat. Évszázadokig ez volt a csecsemőhalálozás fő oka, melyet elsősorban a köhögés miatt fellépő oxigénhiány okozott.

Magyarországon 1954-ben vezették be szamárköhögés ellen a kötelező oltást. Havasi Katalin házi gyermekorvos elmondta, hazánkban nagyon jó az átoltottság, a legtöbb gyermek megkapta a vakcinát. Ennek köszönhetően évtizedekig nem találkoztunk ezzel a betegséggel.

– Az előző években a környező országokban már felütötte a fejét, most pedig nálunk is megjelent. Emiatt azok vannak veszélyben, akik nem védettek – például mert elmaradt az emlékeztető oltásuk vagy még nem alakult ki náluk az immunitás. Előbbi csoportba tartoznak például azok, akik a 6. osztályos korukban külföldön tanultak és ott nem oltották be őket, utóbbiba pedig a csecsemők – magyarázta a szakember.

A babák védettsége szempontjából fontos a kismamák immunitása, éppen ezért ajánlják, hogy a várandós nők a 36. terhességi hét előtt vegyék fel a szamárköhögés elleni védőoltást, hiszen a méhlepényen keresztül is védelmet tudnak adni kisbabájuknak, majd szülés után a szoptatással.