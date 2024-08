Helyi közélet 1 órája

Új szamárral folytatja kalandját Koszonits Patrik: célja egy szamárrezervátum létrehozása – videó

Dunaszigeten is sokan voltak kíváncsiak Koszonits Patrikra és szamarára. A fiatalember most Füles helyett Fannival érkezett a szigetközi településre, ahol több napot is eltöltenek. A 19 éves férfi július 4-én indította kalandját, melynek célja egy szamárrezervátum létrehozásához szükséges adományok gyűjtése.

Delmagyar.hu Delmagyar.hu

Patrik július 4-én indult útnak Ásotthalomról Füles nevű szamarával. Az út során azonban "jó barátját" egy másik házi kedvencre cserélte: a napokban csatlakozott hozzá Fanni. Arról is érdeklődtünk, miért volt szükség erre a cserére. – írja a Kisalföld. Szamár rezervátumra gyűjtenek.

Fotó: kisalföld.hu Július 4-én indultunk Ásotthalomról, ahol az év eleje óta élek – kezdte történetét Patrik. A szigetközi településen sokan gyűltek össze, hogy személyesen is láthassák a csacsit és gazdáját. Hátsó földutakon és kerékpárutakon közlekedtünk eddig, egy szakaszon a biztonságunkért édesapám is elkísért. Győr-Moson-Sopronban nagyon jó fogadtatásban részesültem, sok a kedves ember, örömmel jöttem ide, hiszen sok itt barátom. Hédervár, Kisbodak után Dunaszigetre vasárnap reggel érkeztem, itt három napot töltök el. Szerdán indulok Dunakilitire, csütörtökön Feketerdőre, majd pénteken Mosonmagyaróvárra – mondta Patrik, 16 éves koráig Mosonmagyaróváron élt családjával. Patrik elmondása szerint sok bántás érte, többek között azzal vádolták, hogy a hosszú úttal kínozza a szamarát. Emiatt a családjával úgy döntöttek, hogy az út hátralévő részére lecserélik Füles-t Fannira. A kisalföld.hu szerint a fiatalember célja, hogy Ásotthalmon létrehozzon egy szamárrezervátumot, melyhez támogatást gyűjt. Szamarakat szeretne megmenteni a vágóhídtól, otthont biztosítva nekik, és bevezetné Magyarországon a Spanyolországban és Olaszországban már népszerű szamárturizmust. Az eddig kapott adományokból már takarmányt vásárolt, és továbbra is várja a további támogatásokat. Fülessel majdnem egy hónapot gyalogoltam már, mire a cseréről döntöttünk. Nagyon hozzám nőtt, olyan nekem, mint egy családtag. Őt Tolna megyéből kaptam. Fannit Ásotthalomról egy barátunktól szereztem. Míg Füles jobban bírta a gyaloglást velem és nagyon ragaszkodott hozzám, Fanni jobban viseli az embereket. A szamarak egyébként valóban makacs, ám szívós állatok, ugyanakkor kedvesek és könnyen taníthatóak – mondta Patrik. Mosonmagyaróvárra várhatóan augusztus 9-én érkeznek meg, ahol családja és barátai fogadják őket. Az utolsó egy kilométeren bárki csatlakozhat hozzájuk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!