Kiskundorozsmán ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődött kedden a Szent István napi ünnepség a templomban, majd a Dísz téren folytatódott a megemlékezés, ahol Mihálffy Béla országgyűlési képviselő szavalt, majd beszédet mondott Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. Mihálffy Juhász Gyula Új ének István királyhoz című versét szavalta el, majd az államtitkár-helyettes vette át a szót.

– Mindhárom nemzeti ünnepünk fontos, de talán az államalapítás ünnepe az, amihez a legkevésbé tudunk személyesen kapcsolódni. Az 1956-os forradalom a még ma is köztünk élő, a történteket megélő személyeken keresztül válik igazán kézzelfoghatóvá, míg az 1848-as szabadságharc emlékeivel nem tudunk nem találkozni, bármilyen településre is megyünk. Az államalapítás ünnepe mégis más, több, mint 1000 évvel ezelőtt történt. Ezért is jó, hogy vannak ilyen és ehhez hasonló ünnepi alkalmak, amikor tudunk beszélni arról, hogy miért is fontos, miért volt fontos az államalapítás. Milyen értékeket képviselt Szent István király, amit őriznünk kell. Három olyan pont van, amelyet talán érdemes kiemelni. Az első, hogy az államisággal együtt kinyilvánítottuk, hogy célunk és helyünk van a többi állam közösségében. Egyenrangúak vagyunk velük, de ugyanakkor szuverének is. Ezt a kifejezést manapság nagyon sokszor halljuk, és nagyon sok vita övezi, de talán akkor válik igazán érthetővé, ha felidézzük, hogy milyen koronát is kért és kapott Szent István király II. Szilveszter pápától. Ez egy zárt korona volt, amely azt fejezte ki, hogy a magyar király nem valakinek a hűbérura, hanem csak Istennek tartozik elszámolással. Azaz itt a Földön, a magunk urai vagyunk.