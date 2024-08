Helyi közélet 44 perce

Szeptember 1-től visszaáll a régi rend

Az önkormányzat közbenjárásának köszönhetően szeptember 1-től újra kimennek Munkástelepre a község központi megállójában felszálló utasokkal is a napi utolsó buszjáratok. Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere azt is elmondta lapunknak, hogy a régi 5-ös útról a kanyarodó sáv létesítését a szakemberek is indokoltnak tartották, megvalósítása 50 millió forintba kerül az üzemeltetőnek.

Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere. Archív Fotó: Imre Péter

– Az utóbbi időszakban a Volánbusz ideiglenesen azt vezette be, hogy a kevés utas miatt a napi utolsó buszjáratok nem mentek ki Munkástelepre, ha nem volt odatartó lakos, és a falu központi megállója csak leszállóhelynek számított, ezért utasokat ott nem vehetett fel a sofőr – mondta el az előzményeket Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere. Hozzátette: kizárólag a pilóta jóindulatán múlott, hogy este, éjszaka a központban felszállni akarókat elvitte-e munkástelepi otthonukba. A probléma nem most alakult ki, de idén télen sűrűsödtek a lakossági panaszok. – A menetrendről minden évben egyeztet a közlekedési cég a településekkel, ekkor említettük meg képviselőinek a problémánkat. Felülvizsgálták korábbi határozatukat, és úgy döntöttek, visszaállítják a korábbi állapotokat, rendet, vagyis a központi megállóban is fel kell venni az utasokat, és az esti buszok onnan is elviszik az embereket kisbolygónkra, Munkástelepre – összegezte az eredményt a faluvezető. Még megemlítette: azok a járatok valóban kihasználatlanok voltak, mert maximum pár utassal közlekedtek, de igény volt a korábbi gyakorlat újbóli bevezetésére. Szintén a közlekedéssel kapcsolatos jó hír, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a rendőrség képviselőjével lezajlott egyeztetésen a szakemberek is indokoltnak tartották a régi 5-ösön a pusztaszeri bejárati útnál a kanyarodó sáv létesítését. Ezt az állandó balesetveszély is indokolja, illetve az egyszámjegyű utaknál szinte kötelező, elengedhetetlen – számolt be a fejleményekről Máté Gábor. Hozzátette, hogy a megvalósítása mintegy 50 millió forintba kerülne, erre kell majd forrást találnia az üzemeltető cégnek, a Közútnak.

