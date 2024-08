A mórahalmi Kolo Szerb Kulturális Központ táborozik két néptánccsoport a héten. Pénteken 18 órakor a záróműsoron mutatják be a most megtanult új koreográfiát. A deszki „Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület és a budakalászi Ruzmarin Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület ifjúsági csoportjainak együttműködése 2017-ben kezdődött egy battonyai tánctáborban. Azóta több koreográfiát is megtanultak együtt, amelyeket nagy sikerrel vittek színpadra. A „Bánát” már 76 éve működő egyesület, míg a Ruzmarin idén ünnepli 20. jubileumát. Az ifjúsági csoportok vezetői Dunai Péter és Kosznovszki Zorica, testvérek, céljuk a hagyományok továbbörökítése mellett a szerb közösség fiatalabb tagjai közti kötelék erősítése.

– Rendszeresek a közös fellépések, ütőképes koreográfiát visznek színpadra a fiatalok, motiválják egymást. Három nap alatt tanulták meg az új koreográfiát, ezt adják elő a szülőknek és a közönségnek pénteken kiegészítve régi koreográfiákkal – mondta Dunai Péter a próba közti szünetben.

A mórahalmi tábor lehetőséget ad a fiatalok közti barátságok elmélyítése mellett az új koreográfiák betanulására, begyakorlására, amivel biztosítja az alapokat a közös produkciók bemutatásához belföldön és külföldön egyaránt.