A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, illetve állami és rendvédelmi szervek idén is kitelepülnek a Coca-Cola SZIN Civil Falujába, hogy a bulimentes időszakokban különböző szolgáltatásokkal és információkkal segítsék a fiatalokat. Hogy mely szervezetek mivel készülnek, arról sajtótájékoztatón számoltak be kedden délután.

Állami és rendvédelmi szervek is kitelepülnek a SZIN Civil falujába. Fotó: Gémes Sándor

Salgó László, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal főispánja elmondta, a kormányhivatal standjánál igénybe lehet venni fogyasztóvédelmi tanácsadást, lesz környezetvédelmi totó, kint lesznek az áldozatsegítők, de mérnek például véralkoholszintet is. – Mindezek mellett a kormányablakbusz is várja 14 és 19 óra között azokat a fesztiválozókat, akik hivatalos iratokat szeretnének készíttetni vagy regisztrálnának az ősszel induló digitális állampolgárságra, amely számos ügyintézési könnyebbséget jelent majd. Újdonságként pedig az Ágota futást is a fiatalok figyelmébe ajánljuk, amelyet 2025. április 26-án rendezünk meg. Aki a kihelyezett futópadunkon fut, azt egyrészt Ágotás repohárral ajándékozzuk meg, másrészt előregisztrálhat az eseményre, amelyhez ajándékba adunk egy edzéstervet – sorolta a főispán.

Makó András, a NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója elmondta, a NAV civil és hivatásos állományának tagjai is kint lesznek a SZIN-en, ahol nem a szigorú, „hatósági arcukat”mutatják majd a fesztiválozóknak. Náluk a pénzügyőrök beszélnek arról, milyen tiltólistás termékek vannak, mit nem lehet behozni az országba, illetve hamis árukkal is ismerkedhetnek a fiatalok.

Drót László dandártábornok, a Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnokság parancsnoka elmondta, a SZIN-en is felhívják a figyelmet a tartalékosok toborzására. Ezt a szolgálatot tanulmányok és munka mellett is lehet végezni és akár ösztöndíj is járhat érte. Az ismertető mellett azonban lesznek aktivitások is: ki lehet próbálni a Gripen-szimulátort, a lézeres lövészetet és a VR-szemüveget is.