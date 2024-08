Az előző választáson 898 szavazatot kaptam, idén éppen 200-zal többet. A különbség is nőtt köztem és a kihívóm között

– mondta Szirbik Imre, Kiszombor meggyőző fölénnyel újraválasztott polgármestere a helyhatósági választást értékelve. Emlékezetes, Szirbiknek most és a múlt alkalommal, az időközi választáson is egy kihívója volt, az ugyancsak független Csanádi Ferenc. Ami pedig a képviselő-testület összetételét illeti, az arányokban nincs változás. Szirbik Imre csapatából hárman kaptak helyet a hatfős testületben és a Hárman a változásért nevű csoport is megőrizte létszámát – utóbbiaknál Bajnóczi János sajnálatos halála miatt egy új ember került. Ő októberben veszi át a mandátumát és kezdi meg a munkát.

Szirbik Imre, Kiszombor újraválasztott polgármestere. Archív fotó: Szabó Imre

Van mire építeni

Úgy gondolom, az elmúlt ciklus eredményeit díjazta a lakosság azzal, hogy érzékelhetően növekedett a rám leadott szavazatok száma és aránya

– tette hozzá.

Az elért sikerek közül elmondta, 15 utcát leaszfaltoztak. Még három van, ami ugyan szilárd burkolatú, de nem aszfaltos – ezek aszfaltozására az önkormányzat már benyújtotta a pályázatot, most az eredményhirdetésre várnak.

Az előző, négy hónap híján teljes ciklus elején azt vállaltam, hogy 2030-ra minden utca aszfaltburkolatot kap. Úgy gondolom, időarányosan jól állunk és minden esély megvan rá, hogy a célt a kitűzött határidő előtt elérjük

– bizakodott Kiszombor első embere. Megemlítette, egy játszóteret felújítottak és kialakítottak két újat, korszerűsítették a temetőt, szinte minden intézményre került napelem és az esővíz-elvezető hálózat megújítása is komoly beruházás volt. Megújult az óvoda és a művelődési ház ugyancsak.

Önerőből is fejlesztettek

Kiszombor emellett korszerűsítette a helyi közvilágítást, méghozzá a jó gazdálkodásnak köszönhetően önerőből. Ezt nem sok településen lehet elmondani.

Korábban rendszeresek voltak a meghibásodások, alig győztük továbbítani a panaszokat. Most legfeljebb nagy viharok esetén fordul elő ilyesmi

– mondta Szirbik.

Annak idején be is számoltunk arról, hogy 58,1 millió forintból az utcai lámpákat korszerű, energiatakarékos LED-izzókkal látták el, sőt 30 újat is felszereltek. A beruházásnak köszönhetően ráadásul a szolgáltatás költsége is megfeleződött. A falu első embere elmondta, a visszajelzések szerint a helybeliek elégedettek az újdonsággal.